У Зеленського допускають винесення Криму "за дужки" заради мирного договору з РФ

"Все, що стосується територіальної цілісності, визначається виключно президентом України. Він свою позицію неодноразово висловлював: Крим - це непорушна частина України. Всі території України - це Україна", - відповів він на питання про готовність винести питання півострова "за дужки", якщо воно стане непереборною перешкодою для підписання мирного договору.

За його словами, якісь питання можна виносити в окремі переговорні позиції.

"Але для нас принципово - це закінчення війни з реальною формулою безпеки, яка дозволить в майбутньому не мати таких війн на території України. Ми хочемо точно знати, скільки країн будуть з нами з першого дня, в разі чого, а не чекати 72 години, поки ми припинимо існувати. Ми не перестали існувати 43 дні і не перестанемо ще тисячі років, стільки, скільки потрібно українській цивілізації", - додав Подоляк.