ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство в ближайшие дни представит сценарий дальнейших действий во время карантина

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 23:28
Правительство в ближайшие дни представит сценарий дальнейших действий во время карантина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Всего разрабатывается несколько сценариев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство в ближайшее время подготовит план дальнейших действий страны во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Свобода слова" на ICTV.

Шмыгаль отметил, что сейчас разрабатываются несколько сценариев жизни населения во время эпидемии коронавируса.

"Разработаны и проанализированы несколько сценариев ... в течение нескольких дней мы представим, как мы будем двигаться дальше", - сказал премьер-министр.

По его словам, карантин может быть кратковременный, но жестким, так и долговременным с введением отдельных санитарных норм, таких как масочный режим.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин до 24 апреля в связи с пандемией коронавируса, а также ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

РБК-Украина писало, что в Украине по состоянию на 22:00 30 марта лабораторно подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. 13 человек умерли.

В Украине увеличилось число смертей от COVID-19 За отсутствие масок пока штрафовать не будут, - МВД
Новости Украины Коронавирускарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь