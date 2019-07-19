У Зеленского допускают коалицию с "Батькивщиной"

Президентская партия "Слуга народа" допускает коалицию с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина". Об этом заявил первый помощник президента Сергей Шефир, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Левый берег"

"С Тимошенко вполне возможно (коалиция - ред). Если, конечно, будут нормальные требования. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы", - заявил Шефир.

Он также добавил, что "Слуга народа" готова к коалиции с парией "Голос" Святослава Вакарчука, если и попадет в парламент.

"Мы надеемся, что он попадет в Раду. Мы всегда хотели "в коалицию с Вакарчуком" и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании", - добавил Шефир.

Напомним, согласно последним социологическим опросам, в Раду проходят 5 партий – "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос".