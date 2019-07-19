У Зеленського допускають коаліцію з "Батьківщиною"

Президентська партія "Слуга народу" допускає коаліцію з партією Юлії Тимошенко "Батьківщина". Про це заявив перший помічник президента Сергій Шефір, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню "Лівий берег"

"З Тимошенко цілком можливо (коаліція, - ред). Якщо, звісно, будуть нормальні вимоги. Я за коаліцію, у результаті якої до уряд приходять технократи", - заявив Шефір.

Він також додав, що "Слуга народу" готова до коаліції із парією "Голос" Святослава Вакарчука, якщо та потрапить до парламенту.

"Ми сподіваємося, що він потрапить в Раду. Ми завжди хотіли "в коаліцію з Вакарчуком" і навіть це було видно по заявах Вови в передвиборній кампанії", - додав Шефір.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними опитуваннями в Раду проходять 5 партій – "Слуга народу", "Батьківщина", "Опозиційна платформа За життя", "Європейська солідарність" та "Голос".