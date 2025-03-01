UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Зеленського анонсували зустріч із королем Чарльзом ІІІ

Фото: король Британії Чарльз ІІІ (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Едуард Ткач

Прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Володимир Зеленський перебуває у Лондоні. Крім того, він анонсував низку зустрічей голови держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Никифорова журналістам.

Зокрема, він поінформував, що вже незабаром почнеться зустріч із британським прем'єром Кіром Стармером, а на завтра - із королем Чарльзом ІІІ. Крім того, відбудеться зустріч європейських лідерів.

"Так, ми в Лондоні, сьогодні о 17:15 за місцевим буде зустріч зі Стармером. Завтра ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема з Королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України", - сказав прессекретар президента.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме 2 березня в Лондоні українського президента Володимира Зеленського, а також понад десяток європейських лідерів. Сторони обговорюватимуть гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву в разі припинення вогню з Росією.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВеликобританія