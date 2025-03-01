У Зеленского анонсировали встречу с королем Чарльзом III

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский находится в Лондоне. Кроме того, он анонсировал ряд встреч главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никифорова журналистам.
В частности, он проинформировал, что уже вскоре начнется встреча с британским премьером Киром Стармером, а на завтра - с королем Чарльзом III. Кроме того, состоится встреча европейских лидеров.
"Да, мы в Лондоне, сегодня в 17:15 по местному будет встреча со Стармером. Завтра еще ряд двусторонних встреч, в частности с Королем Чарльзом III и собственно встреча европейских лидеров по поддержке Украины", - сказал пресс-секретарь президента.
Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет 2 марта в Лондоне украинского президента Владимира Зеленского, а также более десятка европейских лидеров. Стороны будут обсуждать гарантии безопасности, которые континент может предложить Киеву в случае прекращения огня с Россией.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.