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У Зеленского анонсировали встречу с королем Чарльзом III

Фото: король Британии Чарльз ІІІ (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Эдуард Ткач

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский находится в Лондоне. Кроме того, он анонсировал ряд встреч главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никифорова журналистам.

В частности, он проинформировал, что уже вскоре начнется встреча с британским премьером Киром Стармером, а на завтра - с королем Чарльзом III. Кроме того, состоится встреча европейских лидеров.

"Да, мы в Лондоне, сегодня в 17:15 по местному будет встреча со Стармером. Завтра еще ряд двусторонних встреч, в частности с Королем Чарльзом III и собственно встреча европейских лидеров по поддержке Украины", - сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет 2 марта в Лондоне украинского президента Владимира Зеленского, а также более десятка европейских лидеров. Стороны будут обсуждать гарантии безопасности, которые континент может предложить Киеву в случае прекращения огня с Россией.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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