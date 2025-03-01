У Зеленского анонсировали встречу с королем Чарльзом III

В частности, он проинформировал, что уже вскоре начнется встреча с британским премьером Киром Стармером, а на завтра - с королем Чарльзом III. Кроме того, состоится встреча европейских лидеров.

"Да, мы в Лондоне, сегодня в 17:15 по местному будет встреча со Стармером. Завтра еще ряд двусторонних встреч, в частности с Королем Чарльзом III и собственно встреча европейских лидеров по поддержке Украины", - сказал пресс-секретарь президента.