У Зеленского анонсировали вторую партию тестов на коронавирус из Китая

Фото: Кирилл Тимошенко (president gov ua)

Второй самолет привезет в Украину еще 100 тысяч тестов

Для борьбы с коронавирусом в Украине в ближайшие дни из Китая прибудет вторая партия тестов и других медицинских средств. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба Офиса.

По его словам, если в первой партии военный самолет доставил из Китая 50 000 ПЦР-тестов, то завтра загрузят новый борт, который доставит еще 100 тысяч таких тестов.

"Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 000 таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 000 ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - отметил Тимошенко.

Он уточнил, что украинская сторона зафрахтовала грузовой самолет компании из Казахстана, поскольку такой рейс обойдется Украине дешевле, чем полет военного Ил-76.

"Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Сейчас склад в Китае загружен на три полета", - пояснил он.

Кроме того, этот рейс доставит 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов, а также значительное количество обычных медицинских масок, которые вскоре поступят в аптеки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области зафиксировали первый случай коронавируса. По данным местных властей, заболела пожилая жительница Конотопа.

Кроме того, сегодня в Киеве число зараженных возросло до 34.