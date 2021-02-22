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У Зеленского анонсировали создание государственного авиаперевозчика в 2021

Автор: РБК-Украина

В Украине может появиться Национальная государственная авиакомпания, которая будет совершать рейсы как внутри страны, так и международные перелеты.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30".

Он отметил, что запуск государственного авиаперевозчика уже в этом году является "амбициозной целью".

"У нас есть амбициозная цель по созданию государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что мы сможем это сделать в этом году. Украина получит понятного национального государственного авиаперевозчика, и это будет решать не только вопросы туризма, но и вопрос государства", - сказал Тимошенко.

Во время форума о запуске национальной авиакомпании говорил сегодня и президент Зеленский. Он также рассказал о цели развить систему региональных аэропортов в стране.

Напомним, глава государства также сообщил о планах построить на подконтрольной территории Донбасса новый аэропорт. Он будет создан для гражданских рейсов.

"Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что на Донбассе есть четыре основные горячие точки. В прошлом году в них зафиксировали около 76% всех нарушений режима прекращения огня, сообщили в ОБСЕ.

В частности, это треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

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