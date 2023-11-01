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Зеленський звільнив заступника голови Антимонопольного комітету

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити заступника глави Антимонопольного комітету України Анжеліку Коноплянко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

"Звільнити Коноплянко Анжеліку Олександрівну з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого згідно з поданою заявою", - сказано в указі.

Що відомо про Коноплянка

Варто зауважити, що Коноплянко почала працювати в Антимонопольному комітеті у 2017 році. До 2021 року вона обіймала керівні посади у Київському обласному територіальному відділенні АМКУ та безпосередньо в Антимонопольному комітеті України.

9 квітня 2021 року її призначили на посаду державного уповноваженого комітету.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Зеленський також призначив нового начальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України.

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Володимир ЗеленськийАнтимонопольний комітет України