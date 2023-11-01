Зеленський призначив начальника управління розвідки прикордонників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави .

"Призначити Цяцкуна Дениса Петровича начальником управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України", - йдеться в тексті указу.

У липні 2014 року Цяцкун брав участь у боях за Талове у Луганській області. У 2015 році був відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.

Також він працював заступником начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін по роботі з персоналом Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

Станом на 2021 рік Цяцкун перебував на посаді начальника Управління внутрішньої та власної безпеки адміністрації ДПСУ.