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Зеленский уволил замглавы Антимонопольного комитета

Киев, Среда 01 ноября 2023 20:45
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Зеленский уволил замглавы Антимонопольного комитета Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить заместителя главы Антимонопольного комитета Украины Анжелику Коноплянко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - сказано в указе.

Что известно о Коноплянко

Стоит заметить, что Коноплянко начала работать в Антимонопольном комитете в 2017 году. До 2021 года она занимала руководящие должности в Киевском областном территориальном отделении АМКУ и непосредственно в Антимонопольном комитете Украины.

9 апреля 2021 года ее назначили на должность государственного уполномоченного Комитета.

Напомним, сегодня, 1 ноября, Зеленский также назначил нового начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины.

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Владимир Зеленский Антимонопольный комитет Украины
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