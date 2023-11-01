Зеленский уволил замглавы Антимонопольного комитета
Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить заместителя главы Антимонопольного комитета Украины Анжелику Коноплянко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - сказано в указе.
Что известно о Коноплянко
Стоит заметить, что Коноплянко начала работать в Антимонопольном комитете в 2017 году. До 2021 года она занимала руководящие должности в Киевском областном территориальном отделении АМКУ и непосредственно в Антимонопольном комитете Украины.
9 апреля 2021 года ее назначили на должность государственного уполномоченного Комитета.
Напомним, сегодня, 1 ноября, Зеленский также назначил нового начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины.
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