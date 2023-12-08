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Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.

Згідно з текстом указів, були звільнені:

  • Юрій Яндульський з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
  • Олексій Лендьєл з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
  • Іван Ващенко з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
  • Олександр Мусієнко з посади начальника Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.

Також глава держави своїми указами призначив:

  • Дмитра Ляхна начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
  • Руслана Русаля начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський провів перестановку у складі командування Національної гвардії.

Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача НГУ та призначив нових.

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