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Зеленський звільнив посла у Молдові

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ голови держави.

"Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова", - йдеться в указі. 

Марко Шевченко

Народився 10 серпня 1969 року в Києві. У 1992 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, історичний факультет. У 1994 році закінчив аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Кандидат історичних наук. Володіє румунською, російською та англійською мовами.

З грудня 2019 року - посол України у Молдові. 

 

Інші призначення Зеленського

Президент призначив першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову постійним представником при міжнародних організаціях у Відні.

Крім того, Зеленський призначив послом в Азербайджані Юрія Гусєва, який до цього очолював "Укроборонпром".

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Володимир ЗеленськийМолдова