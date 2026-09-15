Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора

"Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора", - сказано в указі.

Скандальне розслідування

Скандал навколо Руслана Кравченка розгорівся після початку розслідування НАБУ та САП, який отримав назву "Карфаген".

У рамках справи правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, створив та очолював керівник одного із підрозділів Офісу генерального прокурора Сергій Кропива.

Учасників організації підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів в обмін на невтручання у їхню роботу.

На тлі розслідування 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку. Він назвав це свідомим політичним рішенням та заявив, що не хоче, щоб посада генерального прокурора використовувалася як інструмент політичного протистояння.

Ситуація різко загострилася 14 вересня. Кравченко виступив із відеозверненням, у якому заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.