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Зеленский уволил главу Винницкой ОВА Борзова

Украина, Вторник 25 июня 2024 21:48
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Зеленский уволил главу Винницкой ОВА Борзова Фото: Сергей Борзов, глава Винницкой ОВА (facebook.com/borzovs)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Напомним, сегодня, 25 июня, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

Отметим, Борзов возглавлял Винницкую ОВА 2020 года.

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Владимир Зеленский Винницкая область
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