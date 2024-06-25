Зеленский уволил главу Винницкой ОВА Борзова
Фото: Сергей Борзов, глава Винницкой ОВА (facebook.com/borzovs)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.
"Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Напомним, сегодня, 25 июня, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.
Отметим, Борзов возглавлял Винницкую ОВА 2020 года.
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