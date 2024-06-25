Зеленский уволил главу Винницкой ОВА Борзова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.