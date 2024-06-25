Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА Борзова
Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.
Як зазначив Мельничук, крім звільнення Борзова, Кабмін також призначив Руслану Величко-Трифонюк заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.
Що відомо про Борзова
Зазначимо, Сергій Борзов народився 12 квітня 1980 року у Вінниці. Він закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та Національну академію держуправління при президенті України.
- 1997 - працював у ТОВ "Компанія "Гейм" ЛТД";
- 1997-2002 - студент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
- 08.2002-11.2002 - працював у ТОВ фірма "Алекс - 2";
- 11.2002-10.2005 - адміністратор, ТОВ "АМІК-Україна";
- 06.2014-08.2019 - заступник керівника Державного управління справами;
- 08.2019-06.2020 - керівник Державного управління справами;
- з 06.2020 - начальник Вінницької ОВА.
Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
Також у січні Кабмін погодив призначення головою Запорізької ОВА Івана Федорова, який був мером Мелітополя.
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