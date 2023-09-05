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Зеленський звільнив голову Донецької ОВА

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 вересня, звільнив голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у тексті указу.

За даними джерела РБК-Україна, уряд погодив звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Його хочуть призначити посаду голови Антимонопольного комітету.

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко - підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

З 2008 року працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генпрокуратурі.

У 2017 році Кириленка було призначено військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України, посаду обіймав 2 роки. Вже у 2019 році він став головою Донецької обласної державної адміністрації.

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Володимир ЗеленськийДонецька область