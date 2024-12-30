Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОВА

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів погодив звільнення двох голів обласних військових адміністрацій - Київської та Полтавської.

Руслан Кравченко був призначений на посаду голови Київської ОВА у квітні 2023 року. Він народився у 1990 році у м. Сєвєродонецьк Луганської області. До цього Кравченко очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області. На цій посаді працював до 2023 року.

Указ про його призначення Філіпа Проніна був підписаний президентом України Володимиром Зеленським 10 жовтня 2023 року. Він народився 1982 року у Києві. До цього Пронін був заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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