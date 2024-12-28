Уряд погодив звільнення двох голів ОВА

Кабмін погодив звільнення двох голов областних військових адміністрацій 28 грудня. А саме - Київської та Полтавської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду.

"На своєму засіданні 28 грудня Кабінет міністрів України підтримав проекти указів президента про звільнення двох голів ОВА", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у листопаді Кабінет міністрів погодив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА. Посади отримали Іван Рудницький та Мирослав Білецький.

А в червні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.

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