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Уряд погодив звільнення двох голів ОВА

Україна, Субота 28 грудня 2024 15:23
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Уряд погодив звільнення двох голів ОВА Фото: Кабмін погодив звільнення голів Київської та Полтавської ОВА 28 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Кабмін погодив звільнення двох голов областних військових адміністрацій 28 грудня. А саме - Київської та Полтавської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду.

"На своєму засіданні 28 грудня Кабінет міністрів України підтримав проекти указів президента про звільнення двох голів ОВА", - йдеться у повідомленні.

А саме:

  • Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації;
  • Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, у листопаді Кабінет міністрів погодив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА. Посади отримали Іван Рудницький та Мирослав Білецький.

А в червні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.

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