Зеленський звільнив главу Гостомельської адміністрації після корупційного скандалу

"Звільнити Борисюка Сергія Львовича з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області", - йдеться у документі.

Корупційні схеми

Бюро економічної безпеки 5 червня повідомило, що викрило схеми розкрадання бюджетних грошей посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.

За даними слідства, чиновники у період 2022-2023 років уклали низку договорів на проведення ремонтних робіт, щоб усунути наслідки бойових дій, та облаштування укриттів. Виявилося, що договори укладала з підконтрольними фірмами та за завищеними цінами.

БЕБ зазначає, що виділені з бюджету кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній, офіси яких знаходяться у Вінниці, а пізніше гроші виводили у готівку.

За інформацією детективів, суму завданих державі збитків становить понад 5 млн гривень.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звільнив чиновника КМДА, який під час комендантської години відвідував ресторан. Мова йде про колишнього директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.

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