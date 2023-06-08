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Кличко звільнив чиновника КМДА, який ходив до ресторану під час комендантської години

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Київ, Четвер 08 червня 2023 17:37
Кличко звільнив чиновника КМДА, який ходив до ресторану під час комендантської години Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мер Києва Віталій Кличко звільнив чиновника Київської міської державної адміністрації. Той відвідував ресторан під час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову в Telegram .

"Заяву (на звільнення - ред.) Олександра Никоряка підписав", - зазначив Кличко.

Фото: заява на звільнення Никоряка та відповідне розпорядження (t.me/vitaliy_klitschko)

Він прикріпив фото заяви, яку написав чиновник. Також Кличко оприлюднив розпорядження щодо звільнення Никоряка.

Никоряк займав посаду директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Скандал з Никоряком

Нагадаємо, раніше журналісти видання "Українська правда" з'ясували, що Никоряк відвідував ресторан у Києві під час комендантської години.

До таких закладів столиці вночі приходив не лише чиновник, а й забудовники та правоохоронці.

Зазначимо, що зараз комендантська година у столиці діє щодня з 00:00 до 05:00. Її запровадили через повномасштабне вторгнення до нашої країни російських окупантів.

Згідно з правилами, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці або в громадських місцях та пересуватися пішки або на будь-якому виді транспорту.

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КМДА Віталий Кличко Комендантська година
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