Зеленський про звільнення України: попереду - головні битви цієї війни
Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду Україну чекають головні битви цієї війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента у неділю, 30 квітня, під час участі у заходах з нагоди Дня прикордонника України.
За його словами, Україна та її громадяни мають звільнити всі території від російських окупантів.
"Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, вчора Зеленський анонсував нові санкції проти РФ. За словами президента вони стосуватимуться військово-промислового комплексу Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.