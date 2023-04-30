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Зеленський про звільнення України: попереду - головні битви цієї війни

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 16:05
Зеленський про звільнення України: попереду - головні битви цієї війни Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду Україну чекають головні битви цієї війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента у неділю, 30 квітня, під час участі у заходах з нагоди Дня прикордонника України.

За його словами, Україна та її громадяни мають звільнити всі території від російських окупантів.

"Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора Зеленський анонсував нові санкції проти РФ. За словами президента вони стосуватимуться військово-промислового комплексу Росії.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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