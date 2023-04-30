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Зеленский об освобождении Украины: впереди - главные битвы этой войны

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 16:05
Зеленский об освобождении Украины: впереди - главные битвы этой войны Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что впереди Украину ждут главные сражения этой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в воскресенье, 30 апреля, во время участия в мероприятиях по случаю Дня пограничника Украины.

По его словам, Украина и ее граждане должны освободить все территории от российских окупантов.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский анонсировал новые санкции против РФ. По словам президента, они будут касаться военно-промышленного комплекса России.

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