Зеленский об освобождении Украины: впереди - главные битвы этой войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что впереди Украину ждут главные сражения этой войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в воскресенье, 30 апреля, во время участия в мероприятиях по случаю Дня пограничника Украины.
По его словам, Украина и ее граждане должны освободить все территории от российских окупантов.
"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - сказал Зеленский.
Напомним, вчера Зеленский анонсировал новые санкции против РФ. По словам президента, они будут касаться военно-промышленного комплекса России.
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