Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії

Сьогодні, 27 листопада, президент України Володимир Зеленський привітав лідера США Дональда Трампа, першу леді Меланію Трамп та американський народ із Днем подяки.
"Щиро вдячні за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність", - повідомив президент.
Глава держави також висловив сподівання на подальше поглиблення співпраці між Києвом та Вашингтоном.
"Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням", - зазначив він.
День подяки (Thanksgiving Day) - це державне свято у США, яке відзначають щороку у четвертий четвер листопада.
У 2025 році останній четвер припадає на 27 число.
Його коріння сягає XVII століття, коли перші колоністи разом з корінними народами влаштували спільну трапезу на знак вдячності за врожай і підтримку.
Сьогодні свято символізує подяку за добробут, сім’ю та мир, а традиційним атрибутом є святкова вечеря з індичкою.
У цей день американці збираються родинами, проводять паради та благодійні акції. Також після Дня подяки стартує один із найбільших сезонів розпродажів у США.
