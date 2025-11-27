Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії

"Щиро вдячні за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність", - повідомив президент.

Глава держави також висловив сподівання на подальше поглиблення співпраці між Києвом та Вашингтоном.

"Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням", - зазначив він.