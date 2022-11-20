Зеленський звернувся до Франкофонії: РФ випустила понад 4700 ракет, ми маємо це зупинити
Сьогодні, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Міжнародної організації Франкофонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.
"Звернувся до учасників Міжнародної організації Франкофонії. Росія застосувала понад 4700 ракет за 270 днів повномасштабної війни. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", - сказав Зеленський.
За його словами, ми маємо зупинити російську агресію. Повернення миру можливе. Але воно можливе тоді, коли кожен у світі розуміє, що ніхто не заслуговує жодного дня терору.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові весь ранок сьогодні обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучань в об’єкти інфраструктури станції.
Також раніше ми писали, що окупанти вкотре вели обстріли по населених пунктах у Донецькій області. Так, загарбники вдарили по центральній частині Авдіївку з "Градів", обійшлося без жертв.
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