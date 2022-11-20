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Зеленский обратился к Франкофонии: РФ выпустила более 4700 ракет, мы должны это остановить

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Украина, Воскресенье 20 ноября 2022 20:10
Зеленский обратился к Франкофонии: РФ выпустила более 4700 ракет, мы должны это остановить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Международной организации Франкофонии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

"Обратился к участникам Международной организации Франкофонии. Россия применила более 4700 ракет за 270 дней полномасштабной войны. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - сказал Зеленский.

По его словам, мы должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно. Но оно возможно тогда, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные все утро сегодня обстреливали территорию Запорожской АЭС . Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции.

Также ранее мы писали, что оккупанты в очередной раз вели обстрелы по населенным пунктам в Донецкой области . Так, захватчики ударили по центральной части Авдеевки из "Градов", обошлось без жертв.

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