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Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський звернеться до парламенту нейтральної Швейцарії. Дата виступу поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс парламенту.

Зазначається, що 3 травня посольство України у Швейцарії подало офіційний запит до Федеральних зборів щодо звернення Зеленського.

Дві палати парламенту Швейцарії дали "зелене світло" для виступу президента України. Він звернеться до парламентарів у відеоформаті. Очікується, що виступ буде присвячений війні в Україні.

Поки дата звернення Володимира Зеленського офіційно не визначена. Проте відомо, що це станеться під час літньої сесії парламенту Швейцарії.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський стане першим президентом, який виступить у швейцарському парламенті в онлайн-форматі.

Нагадаємо, президент Швейцарії відкинув можливість реекспорту зброї в Україну, наголосивши на нейтралітеті країни.

Як повідомлялося, Швейцарія збирається виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

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Володимир ЗеленськийШвейцаріяПарламент