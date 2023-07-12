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Зеленський зустрівся зі Столтенбергом на саміті НАТО

Фото: президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на саміті Альянсу у Вільнюсі. Незабаром вони проведуть спільну пресконференцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Розпочав зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сьогодні перше засідання Ради Україна-НАТО. Ми разом зробимо все, щоб все пройшло ефективно", - написав Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме два дні. Під час нього союзники підтримали вступ України до Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

Як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, тепер шлях України до НАТО складатиметься з одного кроку, а не двох.

Також країни Альянсу пообіцяли запросити нашу країну до НАТО, якщо вона виконає низку умов.

Усі подробиці другого дня саміту НАТО онлайн - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийНАТОЄнс Столтенберг