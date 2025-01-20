Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Литви: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з делегацією Сеймасу (парламенту) Литви на чолі зі спікером Саулюсом Сквернялісом. Сторони обговорили низку питань, зокрема стосовно санкцій та гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента України.
Спікер парламенту Литви сьогодні, 20 січня, вперше прибув до України після обрання на посаду.
Під час бесіди Зеленський висловив вдячність литовській стороні за підтримку з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.
Як поінформували в Офісі президента, під час зустрічі Зеленський та литовська делегація обговорили:
Окремо Зеленський також відзначив лідерство Литви в адвокації України на шляху до Європейського Союзу та НАТО.
Своєю чергою Скверняліс під час розмови наголосив, що Литва та її парламент готові й надалі надавати Україні оборонну та гуманітарну підтримку, а також здійснювати реабілітацію військових ЗМІ, відбудовувати зруйновану та пошкоджену внаслідок російських обстрілів інфраструктуру.
"Ми розуміємо мир як повне звільнення українських територій, включно з Кримом, покарання диктатора за воєнні злочини, притягнення його до юридичної та фінансової відповідальності та повноправне членство України в НАТО і ЄС", - сказав литовський спікер.
Литва після повномасштабного вторгення РФ в Україну активно допомагає Києву у різних сферах. З усієї наданої Литвою допомоги України на загальну суму понад 1,5 млрд євро, половина має оборонний характер.
В Офісі президента звернули увагу, що посилення позицій України на полі бою "є дуже важливим на шляху до встановлення справедливого й тривалого миру".
Литва кожен рік виділяє щонайменше 0,25 % свого ВВП на безпекові й оборонні потреби України.
Також нещодавно ця балтійська країна передала українській стороні 4500 FPV-дронів, які закупила у литовських виробників у межах участі в коаліції дронів.
В Офісі президента нагадали, що Литва також є активною учасницею коаліцій із розмінування України, посилення ППО та артилерії.
Раніше повідомлялося, що 20 січня до Києва прибув спікер Сеймасу Литви Саулюс Скверняліс. Він вже обговорив подальшу підтримку Вільнюса з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
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