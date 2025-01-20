Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Литви: що обговорили

Спікер парламенту Литви сьогодні, 20 січня, вперше прибув до України після обрання на посаду.

Під час бесіди Зеленський висловив вдячність литовській стороні за підтримку з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Як поінформували в Офісі президента, під час зустрічі Зеленський та литовська делегація обговорили:

продовження підтримки України,

підготовку нового санкційного пакета ЄС,

посилення військово-технічної співпраці,

спільні проєкти в оборонно-промисловій галузі.

Окремо Зеленський також відзначив лідерство Литви в адвокації України на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Своєю чергою Скверняліс під час розмови наголосив, що Литва та її парламент готові й надалі надавати Україні оборонну та гуманітарну підтримку, а також здійснювати реабілітацію військових ЗМІ, відбудовувати зруйновану та пошкоджену внаслідок російських обстрілів інфраструктуру.

"Ми розуміємо мир як повне звільнення українських територій, включно з Кримом, покарання диктатора за воєнні злочини, притягнення його до юридичної та фінансової відповідальності та повноправне членство України в НАТО і ЄС", - сказав литовський спікер.

Допомога Литви для України

Литва після повномасштабного вторгення РФ в Україну активно допомагає Києву у різних сферах. З усієї наданої Литвою допомоги України на загальну суму понад 1,5 млрд євро, половина має оборонний характер.

В Офісі президента звернули увагу, що посилення позицій України на полі бою "є дуже важливим на шляху до встановлення справедливого й тривалого миру".

Литва кожен рік виділяє щонайменше 0,25 % свого ВВП на безпекові й оборонні потреби України.

Також нещодавно ця балтійська країна передала українській стороні 4500 FPV-дронів, які закупила у литовських виробників у межах участі в коаліції дронів.

В Офісі президента нагадали, що Литва також є активною учасницею коаліцій із розмінування України, посилення ППО та артилерії.