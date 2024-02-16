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Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: обговорили оборонні потреби України

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Однією з тем обговорень стали оборонні потреби нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський відзначив увагу Німеччини до українців, яких країна прийняла після початку повномасштабного вторгнення росіян, та особисту солідарність Штайнмайєра, зокрема його візит до деокупованих населених пунктів Чернігівської області.

Президент України поінформував свого колегу про ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби захисників нашої країни.

Також глава української держави наголосив на великому значенні угоди про гарантії безпеки, яку підписали з Німеччиною.

"Окремо Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь. Президенти приділили особливу увагу реалізації української формули миру", - уточнили в ОП.

Візит Зеленського до Німеччини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, приїхав з візитом до Німеччини.

Він уже зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та підписав угоду про гарантії безпеки для України.

Більш детально про такі гарантії - у матеріалі РБК-Україна.

 

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