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Зеленский встретился со Штайнмайером: обсудили оборонные потребности Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Одной из тем обсуждений стали оборонные потребности нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский отметил внимание Германии к украинцам, которых страна приняла после начала полномасштабного вторжения россиян, и личную солидарность Штайнмайера, в том числе его визит в деоккупированные населенные пункты Черниговской области. 

Президент Украины проинформировал своего коллегу о ситуации на фронте и об актуальных оборонных потребностях защитников нашей страны. 

Также глава украинского государства отметил большое значение соглашения о гарантиях безопасности, которую подписали с Германией. 

"Отдельно Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер отметили важность запуска совместного производства вооружений. Президенты уделили особое внимание реализации украинской формулы мира", - уточнили в ОП. 

Визит Зеленского в Германию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 февраля, приехал с визитом в Германию. 

Он уже встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом и подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины. 

Более детально о таких гарантиях - в материале РБК-Украина

 

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