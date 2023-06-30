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Зеленський зустрівся з виконавчим директором Wasatch Group. Що обговорили

Фото: зустріч Зеленського та Хансена (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським бізнесменом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Зеленський подякував Хансену за допомогу українцям, так як з початку вторгнення РФ в Україну він є активним учасником благодійних проектів на підтримку нашої країни.

"Я знаю, що ви реалізуєте дуже важливі проекти для підтримки наших людей. Ми дуже цінуємо, що ви інвестуєте саме в життя, у допомогу людям", - заявив президент.

Wasatch Group разом з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у найближчі два роки побудувати у Київській області 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чиї домівки були зруйновані внаслідок війни.

"Це містечко зможе замінити кілька дитячих будинків сімейного типу, зруйнованих під час війни. Ми знаємо, що понад 100 таких закладів були зруйновані, і питанням їх відновлення опікується перша леді України Олена Зеленська", - зазначив Делл Лой Хансен.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім віце-президентом США, конкурентом Дональда Трампа на президентських виборах Майком Пенсом.

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Володимир Зеленський