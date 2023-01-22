Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Миколаїв

Сьогодні, 22 січня, до Миколаєва прибула делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні на чолі з комісаром Філіппо Гранді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА .

Повідомляється, що під час візиту делегації начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг підписали меморандум про взаєморозуміння для надання підтримки постраждалим від війни та ВПО у Миколаївській області.

Кім подякував управлінню Верховного комісара за підтримку, яку воно надає Миколаївській області та додав, що підписання меморандуму - це важливий крок для подальшої взаємодії між сторонами.

У свою чергу Гранді подякував команді Миколаївської ОВА за допомогу, яку область надавала ВПО, та наголосив на продовжені плідної співпраці.

Так, сторони співпрацюватимуть та координуватимуть зусилля у наданні будівельних матеріалів для ремонту пошкодженого житла, встановленні й облаштуванні модульних будинків, вирішенні потреб постраждалих та ВПО через юридичну й психосоціальну підтримку.

Окрім цього, сторони обговорили надання багатоцільової грошової допомоги для працездатних осіб, які втратили роботу під час війни та не мають права на отримання державних соціальних допомог. Грошова допомога для таких осіб дозволить запобігти негативним тенденціям міграції професійних кадрів з області та зберегти кадровий потенціал спеціальних професій для її відбудови.

Як повідомлялося раніше, генсек ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що світ зіткнувся з масштабним геополітичним розколом. Ситуація складніша, ніж за часів "холодної війни".

Окрім того, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця порадив ООН з'ясувати, хто насправді блокує вивіз українського зерна.

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