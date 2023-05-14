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Зеленський зустрівся з українськими військовими в Німеччині (відео)

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Неділя 14 травня 2023 23:47
Зеленський зустрівся з українськими військовими в Німеччині (відео) Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, що проходять навчання в німецькому місті Аахен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

До воїнів президент завітав разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Там Зеленський вручив їм державні нагороди.

"Дякую вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми вас чекаємо вдома. Повертайтесь і робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою", - написав президент.

Нагадаємо, що 14 травня президент України перебував з першим із початку повномасштабної війни офіційним візитом до Німеччини. Усі деталі поїздки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому ще вчора перед поїздкою до Німеччини український президент відвідав Рим, де зустрівся із президентом та прем'єром Італії, а також провів аудієнцію з Папою Римським. Більше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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