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Зеленський зустрівся з Шольцом у Нью-Йорку

Архівне фото: Володимир Зеленський та Олаф Шольц (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зустріч відбулась 23 вересня у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Зеленського.

За даними ЗМІ, їх зустріч відбулась у Постійному представництві України при ООН. Що саме вони обговорювали під час зустрічі - було не відомо.

Оновлено о 21:35.

Як розповів Зеленський, вони з Шольцом говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим та зберігати єдність.

"Наша формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи", - написав Зеленський.

Він також подякував Німеччині за підтримку.

Нагадаємо, про те, що Зеленський та Шольц сьогодні зустрінуться стало відомо ще минулого тижня. Наразі Зеленський перебуває у Сполучених Штатах Америки, де має представити свій план перемоги президенту США Джо Байдену, а також Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

План перемоги Зеленського

Президент Володимир Зеленський кілька тижнів тому оголосив про підготовку плану перемоги у війні. За його словами, план готовий, і наступним кроком буде його реалізація.

Деталі плану ще не розкриті, але Зеленський назвав його "зрозумілим" і "відвертим". Документ спочатку буде представлено президенту США Джо Байдену, оскільки він тісно пов'язаний із підтримкою США

Під час візиту до США Зеленський планує акцентувати увагу на запрошенні України до НАТО та на необхідності зобов'язань партнерів щодо постійних поставок зброї в рамках плану перемоги.

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Володимир ЗеленськийОлаф Шольц