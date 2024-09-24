Зеленський зустрівся з Шольцом, а у Гаазі почали розгляд позову України проти РФ: новини за 23 вересня

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. А у Гаазі розпочались слухання за позовом України проти Росії у сфері морського права.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 17 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Окупанти запустили по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 4 "Шахеди". Три дрони було збито у Сумській області. Один БПЛА та дві ракети не досягли своїх цілей через протидію РЕБ.

Підрозділи 95-ї ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону. Як повідомили бійці, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ.

Хакери ГУР атакували два банки Росії, - джерела

Як повідомили РБК-Україна джерела в спецслужбах, цього разу під атаку потрапили АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк". Наразі порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні додатки. Технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.

Поки що поставили тільки радар: Нідерланди шукають елементи батареї Patriot для України

Як заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман, його країна поки що поставила Україні радарну систему з батареї Patriot. Втім, найближчим часом відбудеться передача і трьох пускових установок, наразі пошуки інших елементів в інших країнах продовжуються.

При цьому Брекельман відмовився назвати терміни та країну, яка загальмувала постачання батареї Patriot Україні.

Російські війська просунулися в Харківській області, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, хоч і пріоритетним напрямком для окупантів залишається Покровський, у північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

Ймовірно, таким чином загарбники прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій.

Україна в Гаазі наголосила на важливості демонтажу Кримського мосту

Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич під час виступу в суді в Гаазі заявив, що Росія навмисно обмежує міжнародне судноплавство в акваторії Азовського моря, щоб заволодіти ним і Керченською протокою. Росія незаконно побудувала Керченський міст, який створив постійну перешкоду для судноплавства, зокрема для великих міжнародних суден, які перевозять українські товари.

Армія РФ отримала ракету "Х-БПЛА": чим вона унікальна, та як її застосовують

Відомо, що Росія розпочала розробку даної ракети ще у 2021 році, і вона є авіаційною версією протитанкової ракети "Корнет-Д".

Як заявляли росіяни, "Х-БПЛА" - нібито призначена для експлуатації з низки розвідувально-ударних безпілотників, таких як "Оріон", "Форпост" чи "Альтіус".

Зеленський зустрівся з Шольцом у Нью-Йорку

Як розповів Зеленський, вони з Шольцом говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим та зберігати єдність.

"Наша формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи", - написав Зеленський.

Суд у Гаазі почав розглядати позов України щодо Кримського мосту

У Гаазі розпочались слухання за позовом України проти Росії у сфері морського права. Україна вимагає демонтувати Кримський міст і припинити інші незаконні дії РФ у Чорному та Азовському морях.

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