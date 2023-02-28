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Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії наша держава відчуває підтримку з боку Міжнародного кримінального суду", - заявив президент.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом він заявив, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними.

"Для нас важливо почути сигнали про підтримку і важливість правосуддя. Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України й спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися у майбутньому навіть теоретично", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні президент заявив, що переговори про членство України в ЄС мають початися цього року.

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Володимир ЗеленськийМеждународный уголовный суд