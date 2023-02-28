Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда

"С первого дня полномасштабного вторжения России наше государство испытывает поддержку со стороны Международного уголовного суда", - заявил президент.

Зеленский сообщил, что во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом он заявил, что ужасные преступления, совершившие на территориях Украины российские оккупанты, не должны остаться безнаказанными.

"Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия. Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасные преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", - подчеркнул глава государства.