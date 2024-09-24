Зеленський зустрівся з президентом Парагваю Пеньєю: про що говорили лідери країн

Зокрема, Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та результати першого Саміту миру, який пройшов у червні 2024 року. Президент зазначив, що спільне комюніке підписали 11 країн Латинської Америки і Україна хоче, щоб до документу приєднався і Парагвай.

"Ви не змогли приїхати на наш перший, інавгураційний Саміт, але Спільне комюніке відкрите до підписання. Ви знаєте, що 11 країн Латинської Америки приєдналися до інавгураційного Саміту, і, звичайно, ми дуже хочемо, щоб Парагвай також приєднався до комюніке", – сказав голова української держави.

Також під час зустрічі Зеленський висловив подяку Парагваю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. У своєму дописі в Telegram-каналі президент наголосив, що підтримка з боку країн Латинської Америки важлива.

"Україна хоче завершити цю війну та відновити справедливий мир якнайшвидше, і підтримка з боку країн Латинської Америки для нас важлива", - написав він.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили регіональні та глобальні безпекові виклики, перспективи торговельно-економічної співпраці та обмін досвідом у гірництві й сільському господарстві, а також доручили командам вивчити найбільш перспективні напрями для співробітництва.