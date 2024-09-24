Зеленский встретился с президентом Парагвая Пеньей: о чем говорили лидеры стран

В частности, Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и результатах первого Саммита мира, прошедшего в июне 2024 года. Президент отметил, что совместное коммюнике подписали 11 стран Латинской Америки, и Украина хочет, чтобы к документу присоединился и Парагвай.

"Вы не смогли приехать на наш первый, инаугурационный Саммит, но Совместное коммюнике открыто к подписанию. Вы знаете, что 11 стран Латинской Америки присоединились к инаугурационному Саммиту, и, конечно, мы очень хотим, чтобы Парагвай также присоединился к коммюнике", - сказал глава украинского государства.

Также во время встречи Зеленский поблагодарил Парагвай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и своем сообщении в Telegram-канале президент подчеркнул, что поддержка со стороны стран Латинской Америки важна.

"Украина хочет завершить эту войну и восстановить справедливый мир как можно быстрее и поддержка со стороны стран Латинской Америки для нас важна", - написал он.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили региональные и глобальные вызовы безопасности, перспективы торгово-экономического сотрудничества и обмен опытом в горноводстве и сельском хозяйстве, а также поручили командам изучить наиболее перспективные направления для сотрудничества.