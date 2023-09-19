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Обговорили ситуацію на фронті й не тільки. Зеленський зустрівся з президентом ПАР

Фото: Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 вересня, зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Це відбулось на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зазначається, що лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР у продовження свого діалогу, розпочатого під час зустрічі в Києві.

Що лідери країн встигли обговорити

Володимир Зеленський відзначив важливість участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо української "формули миру". Президенти приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників з реалізації пунктів "формули".

Фото: Зустріч (president.gov.ua)

"Ми надзвичайно вдячні за початок реальної роботи платформи нашої "формули миру". Посольство вашої країни в Україні й особисто пан посол беруть участь у зустрічах щодо цього питання", - сказав Зеленський.

Сторони обговорили підготовку до глобального саміту миру на рівні лідерів країн.

Війна в Україні

Під час зустрічі також було наголошено на необхідності відновлення функціонування "зернового коридору" в Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів в Африці.

"Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами, попри непросту ситуацію", - наголосив президент України.

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса також обговорили ситуацію на полі бою в Україні. Глава України окремо наголосив на важливості прискорення процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну утримуваними людьми.

Позиція ПАР щодо війни РФ проти України

Нагадаємо, Південно-Африканська Республіка разом з іншими країнами Африки у червні представила "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Зокрема, він передбачає початок переговорів між Києвом та Москвою без виведення окупаційних військ.

Також посол США в ПАР Рубен Брігеті заявляв, що в грудні 2022 року на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази в Саймонстауні, завантажили зброю.

Пізніше Рамафоса заявив, що спеціальна комісія не виявила фактів передачі зброї Росії в грудні 2022 року.

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