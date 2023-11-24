Зеленський зустрівся з президентом Латвії у Києві: що обговорили

До Києва сьогодні, 24 листопада, прибув президент Латвії Едгарс Рінкевичс з неанонсованим візитом, та провів зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Зеленського.
"Вітаю в Україні Президента Латвії Едгарса Рінкевичса!" - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, сторони докладно обговорили відносини між країнами "на рівні інституцій Євросоюзу".
"Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС", - наголосив він.
Також Зеленський подякував латвійському колезі за готовність зберегти існуючий енергійний підхід до співпраці Євросоюзу з Україною.
"Очікуємо, що Євросоюз виконає свою обіцянку про початок переговорів у відповідь на повне виконання Україною всіх рекомендацій", - додав президент.
Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.
Зокрема, парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.
Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового вертольота Мі-17.
Вчора, 23 листопада, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, які перебувають у власності парламенту.
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