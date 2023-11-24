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Зеленський зустрівся з президентом Латвії у Києві: що обговорили

Фото: президенти Латвії та України Едгарс Рінкевичс і Володимир Зеленський у Києві (скріншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

До Києва сьогодні, 24 листопада, прибув президент Латвії Едгарс Рінкевичс з неанонсованим візитом, та провів зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Зеленського.

"Вітаю в Україні Президента Латвії Едгарса Рінкевичса!" - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, сторони докладно обговорили відносини між країнами "на рівні інституцій Євросоюзу".

"Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС", - наголосив він.

Також Зеленський подякував латвійському колезі за готовність зберегти існуючий енергійний підхід до співпраці Євросоюзу з Україною.

"Очікуємо, що Євросоюз виконає свою обіцянку про початок переговорів у відповідь на повне виконання Україною всіх рекомендацій", - додав президент.

Допомога Латвії для України

Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.

Зокрема, парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового вертольота Мі-17.

Вчора, 23 листопада, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, які перебувають у власності парламенту.

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