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Не можна дозволити здати Грузію Путіну: Зеленський зустрівся з Зурабішвілі

Франція, Субота 07 грудня 2024 19:34
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Не можна дозволити здати Грузію Путіну: Зеленський зустрівся з Зурабішвілі Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Вони обоє перебували у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

"Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який зараз відстоює достойне майбутнє для себе. Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну (російському диктатору Володимиру, - ред.)", - наголосив президент.

Водночас, Зеленський наголосив, що це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія.

"Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі. Запевнив пані Президентку, що ми зі свого боку будемо координуватися з партнерами не тільки у Європі, щоб відреагувати дійсно системно і допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно", - підсумував глава України.

Протести в Грузії

Нагадаємо, що масові акції протесту спалахнули відразу в кількох містах Грузії. Це почалось 28 листопада, через рішення уряду країни відтермінувати початок переговорів про вступ країни до Європейського Союзу на 2028 рік.

Зауважимо, що вчора, 6 грудня, у центрі Тбілісі тисячі людей знову вийшли на акцію протесту через відтермінування урядом переговорів про вступ Грузії до ЄС. Поліцейський спецназ уперше за три дні жорстко розігнав протестувальників. Детальніше про події, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми повідомляли, що 5 грудня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти грузинської влади через події в країні.

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