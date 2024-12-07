Не можна дозволити здати Грузію Путіну: Зеленський зустрівся з Зурабішвілі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

"Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який зараз відстоює достойне майбутнє для себе. Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну (російському диктатору Володимиру, - ред.)", - наголосив президент.

Водночас, Зеленський наголосив, що це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія.

"Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі. Запевнив пані Президентку, що ми зі свого боку будемо координуватися з партнерами не тільки у Європі, щоб відреагувати дійсно системно і допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно", - підсумував глава України.