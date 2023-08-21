Зеленський зустрівся з президентом Греції: обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

Під час зустрічі вони обговорили поточний стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні з огляду на продовження війни РФ проти України.

Зеленський також подякував Греції та особисто голові держави за надання підтримки Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Український лідер відзначив особливу увагу президента Греції до потреб українців, які знайшли тимчасовий прихисток у країні. Він окремо подякував Греції за програму оздоровлення українських дітей, які постраждали від російської агресії.

Крім того, Зеленський сподівається, що Греція долучиться до відновлення постраждалих регіонів України.

"Знаємо про особливу роль Одеси в історії Греції та очікуємо на залучення вашої країни до відновлення міста й Одеської області. Пропоную Греції взяти патронат над цим регіоном", - заявив президент.

Візит Зеленського до Європи

На вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.

У ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо озброєнь, зокрема щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.

Сьогодні Зеленський прибув до Афін. Крім переговорів із президентом та прем'єром Греції, український лідер візьме участь у саміті Україна – Балкани.

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