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Зеленський зустрівся з президентом Естонії

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс (twitter.com/AlarKaris)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Естонії та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонського лідера в Twitter (X).

"Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода", - написав Алар Каріс.

Президент Естонії також опублікував перші фото з зустрічі з Зеленським. 

 

Фото: Зеленський зустрівся з президентом Естонії (twitter.com/AlarKaris)

Турне Зеленського країнами Балтії

Вчора, 10 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Вільнюс. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери підписали двосторонні угоди.

Крім того, Зеленський зустрівся з прем'єром Литви і виступив перед українською громадою.

Вже сьогодні український президент прибув до Естонії, де він також проведе низку важливих зустрічей. Наступною у турне Зеленського повинна стати Латвія.

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Володимир ЗеленськийЕстоніяПрезидент