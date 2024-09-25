Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: сторони обговорили реалізацію Формули миру

"Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію Формули миру та участь представників Словенії в тематичних конференціях за окремими її пунктами", - йдеться у повідомленні.

Як пише ОП, Зеленський подякував Словенії за оборонну підтримку і укладену двосторонню безпекову угоду, а також наголосив на тому, що важливо забезпечити її практичну реалізацію.

Крім того, президент України висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії.