Зеленский встретился с премьером Словении: стороны обсудили реализацию Формулы мира

"В ходе встречи лидеры обсудили реализацию Формулы мира и участие представителей Словении в тематических конференциях по отдельным ее пунктам", - говорится в сообщении.

Как пишет ОП, Зеленский поблагодарил Словению за оборонную поддержку и заключенное двустороннее соглашение по безопасности, а также отметил, что важно обеспечить его практическую реализацию.

Кроме того, президент Украины выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым составом Европейской комиссии, где должность комиссара по вопросам расширения заняла представительница Словении.