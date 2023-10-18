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Зеленський зустрівся з прем'єром Румунії. Обговорили оборонну підтримку і не тільки

Україна, Середа 18 жовтня 2023 19:26
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Зеленський зустрівся з прем'єром Румунії. Обговорили оборонну підтримку і не тільки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 жовтня, зустрівся прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву глави України у Telegram.

За його словами, вони обговорили подальшу оборонну підтримку України з боку Румунії.

Також президент України та глава уряду Румунії торкнулись теми питання продовольчої безпеки та розбудови нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції територією Румунії.

"Дякую Румунії за підтримку України, українського народу й за ті пакети військової допомоги, які посилили нас на полі бою", - додав президент.

Результат візиту глави уряду Румунії в Україну

Сьогодні Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Також уряд Румунії затвердив схему імпорту агропродукції з України. Вона передбачає низку нових умов.

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