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Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів (відео)

Фото: прем'єр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.

"Нідерланди є одним із лідерів у військовій, фінансовій, гуманітарній сфері та юридичній допомозі нашій державі. Усі українці завжди будуть вдячні за цю підтримку й ніколи не забудуть про неї", - зазначив він.

Президент провів особисту розмову з Рютте, а також відбулася двостороння зустріч з нідерландською делегацією.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вдруге від початку повномасштабної війни прибув до Києва.

За даними ЗМІ, після зустрічі з Зеленським Рютте також проведе переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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