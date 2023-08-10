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Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріарха: що обговорили

Фото: президент України Володимир Зеленський та митрополит Халкідонський Еммануїл (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представником Вселенського патріарха Варфоломія, митрополитом Халкідонським Еммануїлом. Сторони, зокрема, обговорили повернення депортованих у Росію дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

За словами Зеленського, візит в Україну митрополита Еммануїла є важливим сигналом підтримки з боку Вселенського патріархату.

"Сьогодні під час розмови ми приділили увагу духовній незалежності нашої країни. Обговорили українську формулу миру, а також питання повернення незаконно депортованих з України дітей", - написав президент.

У свою чергу, митрополит у ході переговорів запевнив, що Україна може бути впевнена в підтримці Вселенського патріархату.

Візит митрополита Еммануїла

Нагадаємо, митрополит Халкідонський Еммануїл сьогодні, 10 серпня, прибув до Києва з офіційним візитом. За його словами, мета такої поїздки - показати незмінну підтримку героїчному народу України з боку Церкви.

Завітати до України представник Вселенського патріарха вирішив після відповідного запрошення Зеленського.

Варто зауважити, що 8 липня президент України Володимир Зеленський провів у Туреччині зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм. Тоді сторони обговорювали формулу миру.

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