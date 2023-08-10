Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріарха: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представником Вселенського патріарха Варфоломія, митрополитом Халкідонським Еммануїлом. Сторони, зокрема, обговорили повернення депортованих у Росію дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.
За словами Зеленського, візит в Україну митрополита Еммануїла є важливим сигналом підтримки з боку Вселенського патріархату.
"Сьогодні під час розмови ми приділили увагу духовній незалежності нашої країни. Обговорили українську формулу миру, а також питання повернення незаконно депортованих з України дітей", - написав президент.
У свою чергу, митрополит у ході переговорів запевнив, що Україна може бути впевнена в підтримці Вселенського патріархату.
Нагадаємо, митрополит Халкідонський Еммануїл сьогодні, 10 серпня, прибув до Києва з офіційним візитом. За його словами, мета такої поїздки - показати незмінну підтримку героїчному народу України з боку Церкви.
Завітати до України представник Вселенського патріарха вирішив після відповідного запрошення Зеленського.
Варто зауважити, що 8 липня президент України Володимир Зеленський провів у Туреччині зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм. Тоді сторони обговорювали формулу миру.
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